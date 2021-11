Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Sr. Director: en un reciente Se Dice, vuestro diario criticó el llamado voto obligatorio en las elecciones del BPS.



Ante todo debemos aclarar que el llamado “voto obligatorio” no es tal exactamente. Lo que es obligatorio es asistir a la mesa de votación, pues el que no quiera hacer uso efectivo del derecho, bastará con que no introduzca una lista en el sobre.



Lo que es bueno y correcto que sea una obligación es concurrir ante la mesa electoral, ya sea en elecciones nacionales, municipales, universitarias o del BPS. Así deberá ser también en los sindicatos.



Se trata de una obligación correspondiente a los derechos que se reconocen en cuanto a pertenecer a un sector determinado.



Si hay derechos debe de haber obligaciones...



Lo contrario es conspirar contra la responsabilidad ciudadana.