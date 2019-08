El voto del miedo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Resultan asqueantes las amenazas que circulan por las redes hacia los votantes del próximo domingo y si bien yo siempre firmé toda iniciativa porque considero que se le debe dar al resto la oportunidad de expresar su opinión, que puede o no ser la mía, porque no soy dueño de la verdad.



En esta oportunidad no voy a ir a votar para evitar cualquier situación de violencia, que sin duda se van a dar.



Es lamentable que nuestro histórico respeto por el secreto del voto en esta oportunidad no tenga cabida.



Los legisladores deberían asumir el tema para que de futuro este tipo de consulta se incluya en otras elecciones para asegurar el secreto.