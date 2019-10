Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| A poco de la jornada electoral del domingo 27 de octubre nos encontramos aún con estimaciones que rondan un 10% de ciudadanos indecisos o que votarían en blanco. Cabe preguntarse si estos ciudadanos son conscientes de la importancia de la naturaleza de su definición y de la responsabilidad que conlleva su estrategia electoral. De ellos puede depender el resultado de esta primera vuelta.



Por esto su voto debe ser muy meditado. Debe ser un voto inteligente, que refleje sus reales propósitos. Un voto en blanco nunca lo será. ¿Por qué? Porque es un voto válido, que se contabiliza. Es, en realidad, un cheque en blanco a favor del candidato que resulte más votado aunque usted no quisiera que gane. Si, por ejemplo, tal como están presagiando las encuestas, el Ing. Daniel Martínez obtuviese la mayoría de sufragios en esta primera vuelta, a este porcentaje se agregará el porcentaje de aquellos que fueron emitidos en blanco. Fácil darse cuenta, entonces, que su voto en blanco se volverá un voto a favor del Frente Amplio.



La clave para transformar su sufragio en un voto inteligente radica en tomar conciencia de que no estaremos votando solo una fórmula presidencial sino también un Parlamento para los próximos cinco años.



¿Quiénes queremos ver integrando el próximo Parlamento? ¿Apostamos solo a ganador para el sillón presidencial o nos inclinamos por la opción de apostar a ocupante de un sillón parlamentario? Esto último suena útil para evitar votar en blanco, ¿verdad? Sin embargo, no solemos tenerlo presente.



“Es buena persona. Es honesto. Estoy de acuerdo con sus ideas. Me gusta… pero no llega a nada”. Esto me ha respondido una y otra vez alguna persona indecisa. Ahora bien, si piensa en sus virtudes y no lo vota, ¿cómo quiere que llegue? ¿No quiere que, siendo representante de un partido, defienda en el Parlamento con probada valentía e independencia ideas y valores que a usted le importan?



Hay por cierto diversas formas de apostar a ganador. Transformar su voto en blanco en un voto inteligente.