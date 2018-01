Voto del exterior (II)

@|Leo y escucho tanto sobre el voto del exterior tan querido por los del Frente Amplio que me asombro.



Primero, ya dijimos No en dos plebiscitos, y lo prohibe la Constitución.

Pero ahora lo que más me asombra es el “voto Buquebus”; estos votantes viven en Argentina, gastan su plata ahí, pagan sus impuestos y todo el resto en Argentina, tienen sus residencias también ahí, y cada 5 años vienen a votar y se vuelven dejando al pueblo uruguayo que sufra. Cosa que ellos no lo tienen que soportar, y esto pagando un mísero pasaje.



En las últimas elecciones me tocó como compañera una delegada del Frente que repetía, y más de una vez, que había llegado de Buenos Aires solo para votar y otra u otras que después de hacerlo se vanagloriaban que habían venido nada más que a eso y se volvían a lo que yo llamo su país, ya que ahí es donde viven.



El voto del argentino uruguayo que no cumple con la constitución, ¿vale?

Que alguien me lo conteste, porque constitución hay una sola y magnífica y para mi esas personas no cumplen con ella.