Voto del exterior

@|En un momento en que nuestros vecinos están con tantos casos de coronavirus, me parece un riesgo absolutamente innecesario abrir las fronteras, que se han mantenido controladas hasta ahora, para que vengan a votar los no residentes.



Además, creo firmemente que debería reverse que personas que no viven en Uruguay tengan derecho a intervenir y ayudar a elegir un presidente o intendente, a quienes sí elegimos vivir en nuestra patria y afrontamos las consecuencias de nuestras elecciones. No se puede “estar en misa y repicando”.



O se elige vivir y votar acá o se elige vivir en otra parte y se pierde ese derecho.