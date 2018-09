Voto en el exterior

@| Este tema tiene más capítulos que breaking bad y no terminan de entenderlo.



Ya se hizo un plebiscito y la ciudadanía lo rechazó, punto y aparte. Ahora lo que no consiguieron en la cancha lo quieren conseguir en la liga y están armando una ley, una comisión y no sé cuanta cosa mas para ir andando hacia el voto del exterior. Los argumentos contrarios los pone el oficialismo poniendo en la boca de los que no lo van a votar cosas tipo “no pagan impuestos acá”, “son todos votos del FA”, y un sin fin de argumentos que la oposición no ha manejado.



La cosa no es para que la decida una eventual mayoría en el legislativo, mayoría dicho sea de paso no de votantes, de asientos en el parlamento. Como votos, en primera ronda sacaron un 47,81%, no son la mayoría del electorado y toman decisiones diciendo que son la mayoría. Son una mayoría circunstancial en el parlamento, que puede cambiar muy rápidamente. Lo que no cambia es el voto de la gente, si tienen tanto argumento y están tan convencidos armen otro plebiscito y dejen que todos opinemos a ver que pasa. No mas bla bla bla en el parlamento asesorado por constitucionalistas que están a favor y en contra, que la gente decida y listo.



No entiendo como la oposición no junta firmas para otro plebiscito del tema, sería algo terminante y no mas discusión. A propósito, en lo personal detesto que los del exterior decidan por los que vivimos aquí. Si quieren tomar esas decisiones que vengan y se queden para disfrutar de los resultados.