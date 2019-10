El voto Colorado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| En Búsqueda del jueves en Cartas al Director hay una titulada “Colorados que no votan a Lacalle Pou” . Si se llegara a dirimir esta elección atreves del balotaje entre Lacalle Pou y Martínez tengo muchas razones para votar a Lacalle Pou a la vez que tengo muchas razones también para no votar a Martínez mas allá de considerarlo una persona de bien.



En pasadas elecciones cuando la presidencia se disputaba entre nuestro candidato colorado y el frentista, los principales dirigentes del Partido Nacional -pese a las notorias diferencias que este tenia con el Partido Colorado-, recorrieron el país apoyando la candidatura de nuestro Partido.



Esta decisión de apoyar al candidato nacionalista va mas allá de gratitud hacia el gesto político sino que en lo que me es personal, tengo mas coincidencias y afinidades con el Partido Nacional que con el FA.



Confieso que me impacto el titular y el contenido de la carta que me lleva a escribir estas líneas para decir una vez mas “en el balotaje voto al Dr. Lacalle y además acompaño la propuesta del Dr. Larrañaga de reforma constitucional incluyendo la papeleta por el SI.