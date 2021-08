Voracidad recaudadora de la IMM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Quiero comunicar un tema que me molesta profundamente de la Intendencia de Montevideo, respecto al cobro de multas de tránsito.



Se me envían dos infracciones por exceso de velocidad en un mismo día, con 3 minutos de diferencia, una de otra, en los cruces Rambla O´ Higgins y Motivos de Proteo y la otra en Rambla República de México y Costa Rica, según Google Maps son 3.3 km.



Ya se hicieron todas las gestiones aduciendo la Intendencia que corresponden las dos multas con total intransigencia.



No es lógico penar la misma infracción dos veces; eso es voracidad recaudadora. Si se hizo una infracción se debería cobrar una, ya que transcurrieron 3 minutos entre una y otra.



La Intendencia no cumple con su función; está cada vez más lejos de la gente, no escucha y solo quiere recaudar a como dé lugar.



No niego mi infracción, lo que sí no estoy de acuerdo en pagar, sin que esto se sepa.