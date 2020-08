Volvió Tabaré

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Durante el último año de su presidencia estuvo ausente. Por supuesto, se entiende lo del fallecimiento de su esposa y su posterior enfermedad, si a estos dos problemas le agregamos la edad, sin dudas que se justifica su ausencia.



Encaró todos estos problemas estando ausente en lugar de tomarse una licencia para que alguien con más fuerza pudiese realizar las tareas del presidente.



La buena noticia es que se lo ve muy recuperado y luchador, un día sí y otro también, hace declaraciones en la prensa, por zoom, etc.; parece que estuviese en campaña.



Como estuvo en el 2002, clamando para que Uruguay entrara en default.

Ahora, a cinco meses de ser oposición, le reclama resultados a Larrañaga; lo que no le reclamó a Bonomi en 10 años, se lo pide a Larrañaga en pocos meses.



Luego sale diciendo que hay que hacer una cuarentena obligatoria.



También brega por una renta básica universal. Y la frutilla de la torta fue cuando dijo que el Presidente será el único responsable si el problema de la pandemia se complica.



Bueno, veamos, desde el primer día el Presidente aclaró que él era el único responsable de las decisiones; se ve que Tabaré no lo escuchó. También está toda la movida de la Intendencia de Montevideo por 18 de Julio peatonal, la rambla, las manifestaciones del Pit Cnt, y un sin número de actores que quieren liberar todo sin importar nada.



No quiero pensarlo, pero parece que aquello de que "cuanto peor mejor" es la consigna, sin importar nada más que un rédito político.



Luego, frente a los micrófonos se rasgan las vestiduras de que son pueblo...

Tabaré, es buen momento para tomarse esa bien merecida licencia que no se tomó cuando era presidente, ya que las recuperaciones a su edad exigen descanso, como bien sabrá usted.