Volvió Olga Delgrossi

Entre la magia y el encanto.



Fue una noche distinta, cálida, con un mar de emociones y con dos regresos mágicos: la cantante Olga Delgrossi y el bar Sorocabana, el viernes pasado, allí en Ciudad Vieja.



La “Dama del tango” había tenido una recaída en su salud un año atrás, a tal punto de que no pudo concurrir personalmente a recibir el premio “Graffiti”, en el Auditorio Nacional del Sodre. Postrada por algún tiempo en su domicilio, se la veía un tanto apagada y con la tristeza lógica de no poder cantar. Pero la salvaba el optimismo y el deseo irrefrenable de volver.



Y volvió, con 88 julios sobre sus espaldas y sobre su gola también. Pero nada se notó. Su cuerpo erguido y su figura elegante se correspondieron con una voz intacta, casi idéntica a sus mejores registros de los años sesenta y setenta, con una claridad y una potencia formidables.



Cantó, caminó entre las mesas, conversó con los espectadores, recibió en público un libro que le obsequiaron y mantuvo el arte escénico desde lo gestual, en todo momento. Una maravilla, a tal punto de que más de un espectador pronunció la palabra “milagro”. Pero no hubiese hecho falta: doña Olga Delgrossi (Del Grossi como apellido original) comenzó a cantar a los ocho años, en su Tacuarembó natal. Cuando ella empezaba, por 1940, había transcurrido apenas un lustro de la partida de un tal Carlos Gardel, su coterráneo inmortal.



Como “nota de color”, podríamos citar que en el intervalo del show nos acercamos a dialogar algunos minutos con ella. Luego de felicitarla, le mencionamos el récord de la argentina Nelly Omar, al haber realizado un recital a los cien años de edad. Ella, al fin y al cabo, no está tan lejos sino todo lo contrario. Sus ojos se iluminaron y su sonrisa nos decía: “Todo puede ser…”. Y con inmensa felicidad, respondió además: -“Sí, querido. Yo estuve esa noche en Buenos Aires, como espectadora, junto a mi compañero…”.