Volvieron los colibríes

@|El asesinato del taxista fue perpetrado por un menor de 14 años, justo al gremio que defendió con uñas y dientes el no a la baja de la edad de minoridad.



Me pueden decir que la mayoría de los delitos los cometen mayores, pero estos rondan entre los 20 y 25 años según estadísticas con antecedentes de menores, que con mayor prisión y rehabilitación, capaz mejoraban los números. Eso sí, para los femicidios se aumentan las penas, cuando saben que los que los cometen se suicidan o no les importa la pena por tratarse de problemas culturales de difícil solución.



Dentro de pocos días el asesinato pasará al olvido y sólo lo tendrá que soportar la familia destruida.