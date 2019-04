¿Volveremos a la época del trueque?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| El Ministro Bonomi, recomendaba a la población no salir a la calle con dinero, así evitaban ser asaltados... pienso que Bonomi se olvidó de que deberíamos llevar un cartel con la leyenda “no me asalten, no llevo dinero".



El ministro Astori , protegiendo a los taxistas, a los ómnibus y a las estaciones de nafta, nos quiere obligar a usar tarjeta para estos rubros. No se le cae una idea de como proteger al ciudadano de a pie.



Si la gente no quiere usar tarjeta, ¿entrará en el sistema de trueque y pagará el taxi o cargará nafta con un chivito, con bebidas refrescantes, con cervezas, con ropa , etc.?



Uruguay por la incompetencia del gobierno, para no usar dinero, ¿entrará en el trueque, el método comercial mas antiguo del mundo como sustituto del dinero? En todos los aspectos de la actividad comercial, personal, familiar, empresarial, etc.



Yo no quiero usar tarjeta, pues no quiero que el gobierno siga mis pasos, que nada ocultan, pero es mi privacidad. El gobierno no tiene porque saber a que hora cargo nafta y cuanto pongo, a que hora tomo un taxi y donde voy, a que hora subo a un ómnibus, etc. Como siempre, el gobierno va detrás de la inseguridad para tomar medidas, luego que matan gente o que asaltan ómnibus, taxis, estaciones de nafta, peajes, restaurantes, iglesias, etc., toman medidas que piensan pueden ser efectistas pero no efectivas para proteger al "ciudadano de a pie" que lo asaltan "por las dudas" o para robarle las bolsas con la compra del supermercado, un celular, la moto o bicicleta al laburante, el auto, etc.



Creo que llegó el momento de decir: ¡¡Basta!! de estupideces, basta de tonterías, basta de improvisar, basta de experimentar con el pueblo.



Llegó el momento de que si el gobierno no sabe o no quiere terminar con la inseguridad, contrate a expertos extranjeros, que hagan un diagnóstico de la caótica situación actual y presente soluciones efectivas y viables.



Mientras tanto, que conformen nuevamente la conjunción de efectivos militares y policiales y que cubran todo el país, con instrucciones de "Tolerancia cero" con la delincuencia.