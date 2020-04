Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Se ha vuelto muy común esta expresión que refiere a que una persona vive en su mundo ajena a la situación que la rodea.



Mientras muchísimos uruguayos observamos las recomendaciones para el no contagio del coronavirus (evitamos salir sin motivo; mantenemos a nuestros niños en casa; evitamos reuniones, aún las más básicas como el festejo de un cumpleaños infantil; fabricamos o compramos tapabocas pensando en no contagiarnos ni contagiar), existe otro grupo de uruguayos que parecen vivir en un tupper.



Ciudadanos que no ven la gravedad de la situación y desoyen las recomendaciones; individuos que no miden ni se responsabilizan por su accionar que decidieron viajar en semana de turismo a pesar de las recomendaciones; los que se juntan en la rambla o en sus casas con grupos grandes de amigos, los que salen sin tapabocas y van en familia a hacer los mandados. Tristemente son aquellos ciudadanos que si se contagian y tienen la mala suerte de ser población de riesgo y caen en CTI, terminarán culpando al coronavirus y a las autoridades de su suerte.