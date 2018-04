Vivir Montevideo

@| Hay varios factores que inciden en que nuestra linda ciudad se encuentre en un estado de higiene deplorable.



El problema de la falta de recolección de residuos, debido a los repetidos paros del sindicato, es quizás una de las principales causas de la inmundicia que nos rodea, además de la nefasta costumbre de los hurgadores que dejan con total desparpajo lo que no les sirve afuera de los contenedores. No olvidemos las decenas de personas que viven en situación de calle en parques, zaguanes o rinconcitos en las veredas y hacen sus necesidades allí. A esto le agregamos lo que dejan los perros en nuestras veredas que sus amos no recogen, así como el hecho que las veredas sólo las barren y baldean los porteros de los edificios porque del resto de ellas nos se ocupan los respectivos vecinos. Parecería que quedan menos carros tirados por exhaustos caballos recolectando basura y eso es algo positivo ya que por donde estos circulan las calles huelen muy mal debido a los excrementos de los pobres caballos mal tratados.



En definitiva, Montevideo, a diferencia de las ciudades del interior, es una ciudad muy sucia, descuidada y mal oliente.