Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|¡Tenemos miedo!



Ya se presentaron más de 400.000 firmas para convocar a un plebiscito con las propuestas que quiere introducir el Senador Larrañaga.



Aclaro, no firmé, pero si tengo que votar sí lo haré.



Me he cansado de aguardar a que se tomen medidas y ellas no llegan, muy por el contrario cada vez más los simples ciudadanos somos los culpables de lo que ocurre en la sociedad. Ventana abierta, ponerse ropa o tener celular costoso, salir a cenar a un restaurante o simplemente tener algo que el pichi quiera y lo tendríamos que dar.

No tenemos miedo los ciudadanos, porque sabemos que estamos en el año en el que podremos sacar a los inútiles que definen estas políticas.



Tienen miedo ellos. Se unen rápidamente para organizar una campaña contra “Vivir sin miedo”. ¿No se les ocurrió en todo el tiempo de esta campaña reunirse para tomar medidas efectivas que pedían sus ciudadanos?



Menospreciaron y ningunearon a todos los que se les ocurriera solamente abrir la boca, acallándolos con el poder que nosotros, los ciudadanos, les entregamos.



Han hecho uso y abuso de todos los medios a su disposición, contando inclusive con una prensa amedrentada y hasta se podría decir que censurada o por lo menos dirigida.



Hoy tienen miedo que la gente en el cuarto secreto, libre de toda presión, exprese su sentir y no sean sólo 400.000 votos sino mucho más. Ya que eso es demostrarles que han sido incapaces de gestionar la crisis y tendrán que ser sancionados con el arma más grande que tiene el pueblo, la urna. ¡Yo voto!