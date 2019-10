Vivir "Sin Miedo" y sin mentiras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| El principal argumento de quienes se oponen a la reforma “Vivir Sin Miedo”, impulsada por el Senador Jorge Larrañaga, es que las fuerzas armadas uruguayas no están preparadas para realizar tareas policiales (por más que la propuesta explícitamente mencione su capacitación previa en el tema) y eso, eso es una gran mentira.



Según informara el fallecido ministro de defensa Jorge Menéndez el 10 de Diciembre de 2018 y fuera publicado en el diario La República al día siguiente, más del 75% del personal superior y casi el 70% del personal subalterno de las fuerzas militares uruguayas participaron en misiones de paz de la ONU.



O sea que más del 70% del personal militar uruguayo posee experiencia práctica en el mantenimiento de la paz, el orden y la defensa de los derechos humanos en áreas conflictivas.



Centrémonos únicamente en la participación uruguaya en la Misión de Paz en Haití (MINUSTAH), entre 2004 y 2017. Más de 12.000 personas de las tres fuerzas (Ejército, Marina y Fuerza Aérea) pasaron por los contingentes uruguayos en las tropas de paz en Haití.



Ya en los primeros tiempos de la misión uruguaya (año 2005), Naciones Unidas pidió a las autoridades haitianas, en especial a la Policía Nacional de Haití, y a la MINUSTAH que establecieran una coordinación óptima a fin de combatir la delincuencia y la violencia, en particular en las zonas urbanas. Desde ese momento y hasta su retiro de Haití, el personal militar uruguayo (entre otras tareas) colaboró con la policía Haitiana en el mantenimiento de la paz y la lucha contra el narcotráfico en zonas urbanas. Teniendo como prioridad siempre la defensa de los derechos humanos de la población. No lo digo yo, lo dice Naciones Unidas, y es muy fácil de comprobar.



¿Es que de esos más de 12000 militares con experiencia en tareas policiales en cooperación con la policía haitiana no se podrían seleccionar los 2000 que propone Larrañaga para cooperar con la policía uruguaya en el mantenimiento de la paz y el combate al narcotráfico? Sabemos que esa tarea ya la han realizado con éxito en Haití y que le experiencia ya la tienen. También hay muchos otros que han realizado y realizan tareas similares en otras misiones de paz.



¿Acaso eso lo desconoce el actual ministro Bayardi o lo sabe y miente descaradamente?



José Bayardi fue diputado desde 1990, subsecretario de defensa desde Marzo de 2005 a Febrero de 2008, donde asumió como Ministro de Defensa hasta Agosto de 2009. Fue diputado y miembro de la comisión de defensa de diputados desde febrero de 2010 hasta diciembre de 2013 y es Ministro de Defensa desde Abril de 2019. Participó en las discusiones y votaciones de las leyes que permitieron la participación de las tropas uruguaya en las misiones de paz en Haití.



¿Acaso puede argumentar que no sabe que las tropas uruguayas realizaban tareas policiales en colaboración con la policía y la aduana de Haití en el mantenimiento de la paz y el combate al contrabando y al narcotráfico?



¿Puede razonablemente y sin mentir, argumentar que los militares uruguayos no están capacitados para colaborar con la policía?



¿Por qué basan sus argumentos en mentiras quienes se oponen a la reforma? ¿Por qué se ponen del lado de los delincuentes? ¿Por qué los que se oponen a esta reforma son los mismos que argumentaban que una persona de 16 años no estaba capacitada para hacerse responsable por cometer un delito violento (como violación, rapiña o asesinato) y a la vez argumentan que un menor de 12 ya puede decidir un cambio de sexo?



Al igual que muchos otros uruguayos, yo también viví y sufrí la dictadura, y aun así, prefiero que me pare un militar armado a pedirme documentos a que me pare un delincuente armado a quitarme la billetera, el celular, el calzado y quizás también la vida.



Los uruguayos queremos vivir sin miedo y sin mentiras.