Vivir sin miedo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Concurra a la gran marcha contra la reforma; habrá un gran show con artistas que se asocian porque ya recibieron prebendas y tienen que devolver los favores.



Los que no vayan, no se les ocurra ir a un restaurante porque el riesgo de que lo asalten es importante.



En el último asalto ocurrido robaron la caja, el dinero de los clientes, relojes, celulares y hasta la milanesa de un cliente, contado por el dueño del restaurante.



Los delincuentes pidieron disculpas por el mal momento, lo que demuestra que no son tan malos, además no mataron a nadie, lo que contó con el agradecimiento de todos los clientes que los despidieron con un “vuelvan cuando quieran”.