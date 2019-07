Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Por estos días, en distintos medios de comunicación, se ha informado a la población que el gobierno autorizó el uso de la cadena nacional, de radio y televisión, al colectivo que impulsa el llamado movimiento: "No a la reforma" para hacer una contracampaña del plebiscito denominado "Vivir sin miedo".



En un régimen democrático como lo es el uruguayo, la diversidad de opiniones es, sin lugar a dudas, un canto a la libertad de expresión.



Más allá de los aspectos jurídicos que se puedan esgrimir y apelando a la consciencia y el sentir de cada individuo, creo que aquellas personas que el próximo domingo 27 de octubre opten por no votar el citado plebiscito que se someterá al juicio de la ciudadanía, son unos verdaderos valientes que no le tienen miedo a vivir con miedo.