Viviendas sociales

@| En la pasada elección nacional presentamos la idea de promoción a la Vivienda social.



Entendíamos y mantenemos la posición de que Vivienda social, es aquel conjunto de soluciones habitacionales caracterizados por la protección oficial en su adquisición, a través de subsidios, tanto a la oferta, como a la demanda de vivienda.



El impulso a la vivienda social, es aún más amplia de los que solo se señala como objetivo, es fomentar el desarrollo del trabajador y de su familia. El acceso a la vivienda digna, es un derecho Constitucional, y desarrollar una política de vivienda, es dar el camino a esa dignidad. Facilitando acceso a viviendas propias, con todos los servicios básicos incorporados, logrando permitir mejoras en las condiciones de vida.



En nuestra agrupación política, expresábamos la utilización de un predio ubicado en el corazón del Barrio Las Delicias, (ex Padrón Catastral Nro. 1032) que fuera adquirido por el Banco Hipotecario del Uruguay en 1987, periodo de gobierno de Julio María Sanguinetti. Vislumbraba el gobierno del Partido Colorado que esa zona debía tener influencia de transformación demográfica y socio demográfica.



De tanto solicitar pedidos de informes, de tanto concurrir a la sucursal del BHU en Minas, de entrevistas en MVOTMA, participación a la Agencia Nacional de Vivienda, dialogo con autoridades de diferentes organismos, hemos logrado fortalecer un gran proyecto, en el que se podrá ver un gran complejo habitacional.



Refrescando gestiones

Refrescando gestiones: Año 2012, se comenzaron trabajos entre los Técnicos de la DDyGU y de CIVIS del MVOTMA, quienes realizaron los estudios de un anteproyecto urbano; luego la reserva mediante el Oficio Nº 154/2012 del MVOTMA y el proceso de la Resolución de Directorio Nro. 0299/13, de la División Desarrollo y Gestión Urbana, en Acta Nro. 304 del 13 de junio del 2013, en que radicada en el Expediente Nº 08211/2011, señalaba, “ reservar el terreno padrón Nº 1032 de la ciudad de Minas, en Departamento de Lavalleja, para que el MVOTMA (CIVIS-DINAVI) en conjunto con la División de Desarrollo y Gestión Urbana de la ANV y la Intendencia de Lavalleja ejecuten el Proyecto de Fraccionamiento. En otro punto se señala que se realizó plano de Mensura y Fraccionamiento del Padrón Nro. 1032 de la localidad de Minas, que fuera aprobado, por la autoridad municipal el 04 de octubre de 2013, a través del expediente Nro. 10277/2913 y registrado en la Dirección Nacional de Catastro, Oficina Delegada de Lavalleja el 22 de noviembre de 2013 con el Nro. 10937.



Del mencionado fraccionamiento se generaron 39 solares, un espacio libre, en los cuales se estima se podrán implementar viviendas, a través de los distintos programas para vivienda de interés social.



Después de tanta tinta y formalizar la documentación, se logra conformar en Mayo de 2016 un convenio en el que Ministerio de Vivienda, enviaría 46.470 Unidades Reajustables (multiplicar la cifra por 1167,67 pesos), para construir entre 35 y 40 viviendas.



Transcurrieron 25 meses de la firma del convenio y de las viviendas no hay señales.



Entonces, no mejor momento para expresar la vieja frase: “ad utrumque paratus” (preparado para lo uno y para lo otro), estamos preparados para dar batalla, y ganarla. El predio es del Estado, los dineros son de la gente, por lo tanto se deben construir las viviendas.



No descansaremos un instante, hasta haber logrado el objetivo.