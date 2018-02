Viviendas incendiadas en Mercedes

Asentamientos



Estamos consternados. No hay víctimas ni lesionados de seriedad. Pero un incendio devoró 17 viviendas precarias en el Barrio de la Estación, en Mercedes. 60 personas en la calle. Las pocas pertenencias las han perdido.

Alguno me podrá decir que no tenían porqué vivir en un asentamiento con casas hechas de recortes de madera, cartón y nylon, ocupando terrenos fiscales o ajenos. Pero muchas veces, quienes piensan así, no se detienen a conocer las caras de la pobreza.



Hay quien dice que “la necesidad tiene cara de hereje”. Y ciertamente, es una herejía que esta gente, a la que un incendio arrasó sus modestos ranchos, viva en las condiciones en que lo estaba haciendo. Y uno ve que hay gente que se rasga las vestiduras y sale en entrevistas en las televisión, en las radios, en los medios escritos de Montevideo. Pero aparte de eso, es poco lo que hace, teniendo la posibilidad de corregir estas situaciones.



Hay, al parecer, promesas incumplidas. Y si se me apura un poco, diré que el incumplimiento de esas promesas es más responsable de lo que estamos viviendo, que quién originó el siniestro por “colgarse” del tendido eléctrico, si es que esto se confirma.



Nuestras autoridades departamentales y nacionales (léase Intendencia y Mides) hace tiempo, mucho tiempo, que no han mirado a este asentamiento. Y estas autoridades tienen suerte. Piense, quien esto lee, qué hubiera pasado si el incendio se hubiera producido de noche y no a las diez de la mañana. Sin duda, la tragedia que estaríamos lamentando sería otra. Más grande, sin duda. Y como en nuestro país, en cualquier lugar nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, seguramente, volveremos a escuchar ampulosos discursos y nuevas promesas oficiales, cuyo cumplimiento esperaremos ansiosos, pero con la sospecha de tener que esperar para que algo se haga, cinco o seis meses antes de las elecciones.

Esta película, ya la hemos visto.