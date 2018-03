Vivienda popular sí

@|Es increíble la conformación del Parlamento desde algunos partidos políticos, que en referencia a temas como el proyecto coherente de vivienda popular planteado por el diputado Rubio, de Unidad Popular, se abstienen de votarlo o más bien votan en contra por considerarlo voluntarista y sin financiamiento.



La diputada Pereyra del MPP, suelta de cuerpo expresó que el proyecto es contra el Frente Amplio por no existir financiación. Y yo le respondo que la representatividad de su partido en manos del Presidente Mujica, también fue contra su partido por todo lo hecho durante su gobierno, pero fundamentalmente contra el país, República Oriental del Uruguay.

Con actitudes absolutamente voluntaristas e innecesarias como 70.000 empleados públicos, más en un Estado desfinanciado y comprometiendo a trabajadores, jubilados y empresarios y a quienes aún no tienen ingresos mediante el IVA sobre el consumo.



La Sra. quizás no votó en su interna en contra de todos los proyectos a pérdida del gobierno de su partido y su sector. Crea la diputada y todos quienes no apoyen dicho proyecto, que los uruguayos de corazón habremos de sacrificarnos cuando por fin a un sector político minoritario pero sensible, se le ocurrió pensar en la sociedad que tiene dificultades. Y si su partido hubiera en lugar de invertir 1000 millones anuales en clientelismo por año, la financiación de éste y otros proyectos dirigidos a pobres e indigentes, estarían resueltos en muy poco tiempo. Viviendas, comedores, proyectos laborales para desposeídos y mucho más.



Es indignante la falta de preparación y sensibilidad que debe tolerar el pueblo uruguayo.