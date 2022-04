Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Expresión literal, tumba de variados personajes; habiendo quienes han sabido subsistir, pero el mote no se pierde. Característica frecuente de aprovechadores. Problema que se incrementa raudamente al encaramarse en la política para sus conocidos fines.



¡Guarda con ellos! Sus intereses, acorde al famoso término, no tienen freno. No sintiendo en su fuero íntimo que la patria está primero, honrándola, ya que el barco es de todos.



Se experimentó e incrementó por años su existencia; determinante de daños consumados en múltiples pilares de la nación por esos hábitos, debiendo la población pagar esas demencias junto a la ignorancia endémica introducida.



El país cambió al entender que la situación es extrema, abogando por un gobierno capaz y deseoso de hacer crecer la patria.



Para tal fin convocó a aquellos que aceptaron el reto de remangarse, bajándose de cómodos lugares para enfrentar la tarea de rescatar la patria, sin dejar duda.



Ahora, para abajo, en el escalafón social y cultural y sobre todo de quienes tienen que cumplir, considerados como los mandos medios y otros actores: ¿se entendió el mensaje? ¿Se cumple la palabra empeñada del deber de desarrollar las propuestas ideadas para el progreso? ¿Hay consciencia sobre la tarea a cumplir siendo funcionarios de algo que pertenece a todos?



El objetivo es salir adelante juntos, para que el Uruguay ocupe el sitial que merece en el contexto mundial. Dependiendo de una cadena de mandos para hacer funcionar la maquinaria estatal, así como toda otra acción más allá de la misma. Es una labor de todos. De no serlo, es difícil cumplir los planes trazados evitando naufragar en vanas promesas.



No es concebible ni aceptable el acomodo y el clientelismo junto con la viveza, que se pagan caro. Hay que cumplir lo encomendado y estar atento a que es el progreso y no la viveza criolla la que va a ayudar. Hay que desnudar a los vivos que rehusan sacar el país adelante.



Por lo tanto, con ahínco en el cumplimiento de la palabra empeñada, contribuir al crecimiento nacional, defendiendo a la nación y sus principios.