@|Ésta debe ser la opinión de quienes en política y en sindicalismo por afinidad ideológica expresan apoyos que contradicen la institucionalidad y la dignidad requerida para el resto de las sociedades.



Si Ud. delinque va preso; quienes lo hacen en forma flagrante desde el poder han de contar con apoyos ideológicos y sindicales.

La moral se encuentra no en la caja extraviada por Raúl, sino en el baúl de los recuerdos de otrora.



Quienes emiten juicios terminantes como el Sr. Juan Raúl Ferreira, omitió que Wilson Ferreira Aldunate no sólo fue despojado de la representatividad ofrendada por su Partido Nacional en las elecciones de 1984, sino que dio una demostración de amor en toda la extensión de la palabra (por la patria), y demostró su honestidad y apoyo al gobierno del Dr. Sanguinetti sin poner ningún reparo a la gobernabilidad imprescindible. Después de sufrir en el exilio luchando a brazo partido por su Uruguay querido, consecuencia de la violencia tupamara y la dictadura.



A diferencia con Lula, nunca fue inferido en situaciones delictivas ya que fue baluarte para las democracias y tuvo la valentía de enfrentar a la dictadura y desembarcar con toda su dignidad ante los últimos vestigios dictatoriales.



Quizás su hijo no quiso generar una valoración de autenticidad para no desmerecer la situación que hoy día vive un país como Brasil, al no contar en su política actual con personalidades que hicieren de la honestidad el principio fundamental para que los pueblos se sientan representados en sus sentimientos; dignidad, fortaleza moral y ética, en los que la República Oriental del Uruguay ha tenido infinidad de prohombres.



¡Viva Wilson y viva Batlle!