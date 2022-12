¡Viva el THC!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Si bien no tengo nada a favor ni en contra de la legalización de la marihuana (considero que más allá de ser legal debería ser totalmente libre, sin que el Estado esté poniendo dinero de todos en el tema), me sorprende que las voces que se alzaron horrorizadas con el decreto que permitía variar el material del envase de los cigarrillos, en este momento en que se anuncia que el Estado ahora venderá una marihuana más potente, no digan “ni mu”.



¿Por qué será?