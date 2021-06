Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Casamiento en Punta del Este con aglomeración de 120 personas. La iglesia de la Candelaria cobró lo que le correspondía. Fiesta en un local y su dueño cobró lo que le correspondía.



Incumplieron las normas sanitarias y arriesgaron que por su culpa aparezcan nuevos contagiados. Pero no pasa nada, no van presos, pagarán quizás alguna multita, pero se sacaron el gusto y se ríen de los tontos como yo que me quitan $30.000 mensuales de mi jubilación para el fondo Covid.



Y eso que no salgo, no realizo ni voy a reuniones, vivo con tapabocas y alcohol para no ser contagiado ni contagiar, respeto las normas sanitarias y cuido a mi familia y a los demás.



¡Qué lamentable! Como decía alguien: “Viva la Pepa y los pepitos”.