Visita a Uruguay

Visiones de país



@| La vida y sus avatares me han llevado momentáneamente lejos del pago. Tuve la suerte de volver unos días a reencontrarme con mi familia y el mar, algún viejo amigo y el viento.



Sin embargo me voy triste. Encontré un país con los valores destruidos, la pérdida de códigos, la violencia instaurada, la inseguridad reflejada en cada consejo, en cada anécdota, en cada puesta al día.



Robos, asaltos, cajeros explotando, ajustes de cuentas, sicarios, el avance de la droga, asesinatos sin sentidos... y muchos me hablaron de ‘miedo’.

Me crié con la puertas abiertas, casas sin rejas, bicis sin candados... y me encuentro con un Uruguay donde menores de 14 ejecutan, y ya no a desconocidos, a sus propios vecinos.



Precios absurdos, un coste de servicios ridículo, faltas de medicamentos en las policlínicas, un Uruguay que no logré reconocer, en un pueblo que ostenta ‘mejoras económicas’ pero perdió el respeto, la cortesía, la seguridad, la tranquilidad de sus calles.



Un pueblo que basa en ‘consumo’ su calidad de vida, aunque los gurises hoy roben a sus propios padres, torturen ancianos, haya armas de guerra en las calles, a quema ropa maten a laburantes y trabajadores, aumenten los feminicidios, o se violen, torturen y maten niños.



¿‘Estamos mejor’? Materialmente sí, ¡humanamente no!

Me voy triste, campea la corrupción, la demagogia política y la miseria social... en un otrora país culto, ilustrado y valiente.



PD: la Educación está en decadencia.