El virus chavista contagia Latinoamérica

@| Cuando en 1999 el Teniente Coronel Hugo Chávez llegó al poder cambió la historia de Venezuela y Latinoamérica, pero lo que hemos visto hasta ahora es solo la punta del iceberg, o lo que es lo mismo citando las palabras amenazantes del Capitán Diosdado Cabello Rondón: “lo que está pasando en Perú, Ecuador, Chile y Argentina es solo una brisita del Huracán que viene”, veamos algunos elementos a la luz de estos acontecimientos que amenazan seriamente el destino del continente:



1. Con la llegada de Chávez al poder se comenzó una transacción de dinero a cambio de complacencia y respaldo en organismos internacionales. El dictadorzuelo se vestía de democracia con el beneplácito de los países que a cambio de casas, plantas eléctricas, aviones, carreteras, escuelas, hospitales, ambulancias y cuanta negocio oscuro se les ocurriera gritaban su nombre como símbolo de democracia y lo llamaban amigo entrañable. Esos países se juntaron en un festín para defenestrar a Venezuela como si se tratase de dinero propio de sus arcas particulares. Con esas acciones no sólo se aseguraba la consolidación del sueño de los dos grandes dictadores de la región Castro y Chávez sino que se plantaba la semilla del control a través de grupos subversivos que hoy recién comienzan a aparecer en la zona poniendo en juego la estabilidad democrática y cerrando toda posibilidad de gobernabilidad lógica y coherente.



2. Los recientes acontecimientos de Perú, Chile y Ecuador tienen al chavismo como titiritero que puede generar caos en otros países con solo tronar los dedos, así lo certifican las palabras de Cabello Rondón, quien en el pasado ha usado este tipo de expresiones para instaurar amenazas que sin lugar a dudas termina cumpliendo. Todas las acciones, pagadas en el pasado con dinero venezolano y en la actualidad con oro, han traído como resultado la aparente inexplicable elección de un país, señalado oficialmente por la ONU como violadora de derechos humanos, como miembro del Consejo que investiga y regula la violación de los mismos en el mundo. Esto viene a ser como nombrar a un pederasta docente de un jardín de infantes.



Dados los últimos acontecimientos dejan al descubierto una situación que ya en el pasado se ha advertido, pero que se considero exagerado en muchas oportunidades: Si el problema de Venezuela no se resuelve en lo inmediato la migración venezolana no será un problema, porque ese fenómeno se acrecentará convirtiéndose en un proceso de muchos otros países, el resto del mundo verá como los latinoamericanos huyendo de estas acciones se convertirán en migrantes hacia los otros continentes. Esta realidad es el precio que los otros países latrinoamericanos pagarán por haber sido cómplices al vender sus conciencias con tal de aprovecharse del botín que Chávez y Maduro sacaban de las arcas de Venezuela. No existe en toda Latinoamérica un solo país que pueda decir que no se aprovechó de las riquezas de Venezuela. Esperemos que reaccionen pronto y no permitan que se pierda también el continente por empeñarse en una salida negociada que no es más que una forma de darle una palmada en el hombro al régimen y aparentar ser solidarios cuando en realidad todos sabemos que no hay una salida distinta a capturar un gobierno terrorista y narcotraficante. ¡He dicho!