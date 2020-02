Violencia y más violencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Realmente estoy impactada por la violencia que está sufriendo nuestra sociedad.



Uno se pregunta qué nos está pasando; cómo llegamos a este punto...



Ahora el cuidacoches de Pando que fue apedreado y apuñalado.



Si bien hay versiones encontradas de porqué lo mataron, lo que más llama la atención es que fue asesinado por un grupo de más de diez personas, que lo corrieron hasta alcanzarlo y lograr su cometido.



Los vecinos de Pando indignados y con razón. Es un horror que se esté dando tanta violencia y con tanta saña.



La violencia doméstica no cesa, los asesinatos en general tampoco.



Tengo la esperanza de que el próximo gobierno cambie la situación. Sé que no será nada fácil, y que quizás lleve un tiempo, pero algo hay que hacer.



En estos últimos años ha aumentado demasiado la violencia en las calles, en los hogares y hasta ahora no se ha encontrado una solución.



Yo creo que la base está en la educación, por eso estoy convencida de que va a llevar años, pero también entiendo que hoy hay que ser firmes y comenzar a tomar medidas.



Quizás muchos no estarán de acuerdo y como en todo cambio y transición habrá altibajos, pero hay que confiar en que la cosa va a cambiar para bien.



Por lo pronto las futuras autoridades se nota que tienen ganas y energía para realizar un cambio real y contundente.



¡En ellos confiamos!