Violencia "subjetiva" y "sistémica"

Esteban Szabados Brasil

@| La masacre en la “escola pública estadual” Raúl Brasil, en la ciudad de Suzano el pasado miércoles trece de marzo, llevó a los brasileños al debate sobre la violencia, la educación, las políticas públicas de seguridad, el porte de armas, y algunas reflexiones sobre la salud mental de las personas, además de otros temas colindantes.

Aunque este caso parece una explosión de violencia “subjetiva”, como la acuña el filósofo esloveno Slavoj Zizek, hay en el fondo indicios de violencia “sistémica”, invisible, es el trasfondo de todo el sistema socioeconómico.

Por mi parte, realicé hace un año prácticas de docencia en dos escuelas públicas de la ciudad de San Pablo. Casi unánimemente, los profesores me relataron casos de violencia “simbólica” (la verbal) entre los alumnos y contra los docentes. En algunos casos se llegó hasta la violencia “subjetiva”, o sea, a la agresión física.

Recuerdo un día como cualquier otro en el que nadie conseguía separar a dos chicas que se enmarañaron en una pelea, revolcándose en el piso, agarradas del pelo y tirando como si fuesen cuerdas de escaladores. O el día en que un alumno enfurruñado, zarandeó a la coordinadora pedagógica y le tiró el celular al piso.

Ahora bien, según Zizek, esta violencia subjetiva, es como el efecto de la violencia sistémica en la que todos vivimos, pero no la vemos ni la anunciamos o noticiamos porque está implícita en el sistema.

Eso sí, los ejecutores de la matanza son los verdaderos asesinos físicos de ocho personas, muchas adolescentes, sólo dos eran adultos.

Como solución, creo que debemos concientizarnos de la violencia que hace parte de la sociedad y de nuestras vidas, y así podríamos entre todos encontrar soluciones “humanas”, instrumentos que existen en el fondo del ser, para así erradicar los “yuyos” del jardín.

