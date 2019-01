Violencia doméstica

@|Creo que es pertinente que el Estado trate de promover a mujeres y familias en situación de violencia a fin de capacitarlas para la búsqueda de soluciones.



Eso nos cuesta dinero a los uruguayos, pero sabemos que el resultado puede ser un mejoramiento de la paz social. Pero con la condición de que se trabaje como se debe.



En algo estamos de acuerdo con la Vicepresidente de la República y es que los Asistentes Sociales que se encarguen de las distintas situaciones “deben chancletear detrás de esta población o irse”.



Sabemos que hay residencias en donde estas mujeres y sus hijos quedan a resguardo, en Montevideo. Lo que no entendemos es que los trabajadores sociales no controlen que los niños asistan a la escuela. Muchos de estos niños no reciben educación y no podemos estar pagando por esto.



Es más, no sólo muchas de estas madres no los envían a la escuela desde los residenciales del Mides, sino que los mandan a mendigar por la Avenida 18 de Julio.



Los trabajadores sociales no hacen su tarea como es debido y eso no se puede permitir.