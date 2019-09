Violencia doméstica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

*|Hoy en día, uno no se puede sorprender de nada en la calle.



El pasado martes 10 de setiembre, estaba en mi casa dándome una ducha, cuando de repente comencé a sentir gritos desgarradores de una mujer. Me vestí rápidamente y salí.



En la esquina de las calles Turquía y Grecia, estaba un “guapo” pegándole a una mujer. Un joven comenzó a increparle al hombre y había más personas tratando de apaciguarlo. Una historia de terror de las tantas que se viven últimamente en nuestra sociedad. Al verse desbordado por la gente, el “guapo” entró en un apartamento y salió enseguida (quizás tenía un arma y fue a guardarla o al revés). Volvió a provocar a la mujer intentando golpearla, aunque la gente se lo impedía. Cuando llegó la Policía, una vecina había llevado a la mujer a su casa, arriesgándose ella e incluso su hogar. El “guapo” le gritaba “te doy tres minutos para salir, y te voy a matar”.



Llegaron dos coches policiales, una Oficial entró a la casa donde se encontraba la víctima y se dispuso a trasladarla y al “guapo” se lo llevaron en el otro coche policial.



El “guapo” le pegó unas veinte patadas en el suelo, varias trompadas y la tiró contra la pared.



¡Horrible el momento que vivimos todos los vecinos!



Pasaron los días y al no haber escuchado el caso en los informativos, me imagino que el hombre estará tras las rejas por intento de homicidio. En este caso, no se precisan cámaras, ni testigos, ni trámites, ni muñequeras, ni tobilleras, ni remitirlo tantos días, ni toda esa burocracia a la que nos tienen acostumbrados.



El médico forense debe haber dado a la justicia un informe completo de lo sucedido y más que suficiente.



No quiero imaginarme cómo quedará esta señora después de la golpiza que recibió.



Se vienen las elecciones y pido por favor que votemos bien, esto no puede seguir así. Necesitamos personas capaces, responsables y decentes que nos puedan sacar de todo esto.



El país está al borde del precipicio...



¡Hay que hacer algo ya!