@| Comenzó un nuevo año, y con el un montón de preguntas sin respuestas.



Cada vez más, las mujeres ocupan las noticias por ser víctimas de violencia, e incluso su muerte.



Los intentos de frenar estos actos, modificando y generando leyes, que generan una carátula diferente y un agravante a la muerte de una mujer, Femicidio, han sido en vano. En cambio, se agranda la diferencia, aquello por lo que tanto se luchó, de que las mujeres somos iguales a los hombres, ahora ya no es así… Se lucha por una supuesta igualdad, pero en la practica más allá de las muertes, y de la violencia, lo que estamos generando es un marco legal, que deja al hombre en condiciones de inferioridad, quedando marcado que ya no somos iguales.



A fin de año se da la muerte de un Funcionario policial, a comienzos de año, un camionero mata a otro (que da la casualidad era sindicalista) y con el se coloca sobre la mesa otro tema. La falta de respeto, de tolerancia, y el poco respeto por los compañeros que integran los sindicatos, sean cual sean ellos.



Un nuevo paro de transporte, tras la muerte de un taxista en manos de la delincuencia desata una ola de comentarios, que genera en la sociedad montevideana, rechazo.

Considerando que no se llamo a un paro, ante la muerte de un policía, marcando que unos son trabajadores y otros no.



Ante esta situación, en la que unos quedan de rehenes de los otros, se me ocurre que el Pit Cnt como central, que engloba a todos los trabajadores, debería plantearse, que ante la muerte violenta, por hurto, o robo, de un trabajador, no importa de qué rubro sea. Se llame a un Paro General de todos los sectores, y que involucre a todos los trabajadores.



Ante las situaciones que estamos viviendo en materia de seguridad, es momento de unirse como trabajadores, no generar trabajadores de clase a, b, o c.



En momentos donde la central sindical, no tiene el respaldo que en otros momentos tenía, sea por el silencio, ante el gobierno de turno, o la razón que fuera. La central sindical, debería de dejar de lado colores partidarios, y buscar el apoyo total de todos los trabajadores.

Tengo muy claro que es una utopía. Como la utopía del comunismo y socialismo que vivimos día a día.



Donde nos falta mucho para mejorar en cuanto a calidad de educación, no solo cantidad, sino mejorar en cuanto a las exigencias y actualizar contenidos. No comparto el hecho de que se considere que dar examen o repetir, un año esta considerado negativo o traumático. El hecho de que a unos nos cueste más que a otros, y el que se llegue a instancias de examen, o de repetición, genera un sentimiento de intentar superarse, de mejorar, de superar barreras. Cosa que cuando no sucede, uno no retiene lo que aprende, sino que cursa por cursar, salva sin asimilar conocimiento, no se razona sino que se memoriza, no se cuestiona, no se enseña a investigar, no se fomenta la ciencia.



Soy de la generación que en la crisis del 2002, no se fue, sino que se quedo a lucharla, que a pesar de estar llegando a las cuatro décadas, estudia, trabaja, y trata de cumplir el rol de madre, lo mejor posible, pero veo con tristeza, que el futuro para mis hijos es limitado. Donde desde casa, tienen el apoyo e incentivo por la ciencia, la investigación, el que tenga un estudio terciario como meta. Y que ese estudio sea de algo que realmente les guste, como manera de ser felices. Por que aun considero que la educación te hace libre, te abre puertas, puertas no solo físicas. La diversidad entendida como la igualdad de todos, sin que exista personas superiores o inferiores. Por la condición que sea, desde lo sexual, desde su color de piel, desde la cultura, por la que tanto se hace, parece ser una utopía, donde lo que se intenta implementar desde diferentes actores, no tiene la repercusión social que debería tener.



El acceso a la información, la Globalización va generando cambios, cada vez más bruscos en las sociedades, y Uruguay no esta ajeno a esto.

Como sociedad, debemos tratar de unirnos y comenzar a mejorar en los aspectos que más llaman la atención en estos momentos: educación, seguridad, y tolerancia y respeto por el otro.



Saludos y un buen 2018 para todos.