Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|¿Emergencia sanitaria o tácticas represivas?



Para los que vivimos del alquiler de nuestras casas en Villa Serrana, sean éstas grandes, pequeñas, elegantes, rústicas, antiguas, modernas, prefabricadas o contenedores, la semana de turismo del año pasado fue un total desastre financiero por el que nadie nos compensó. Pero, por lo menos en aquel entonces, el raciocinio detrás del cierre total de Villa Serrana fue exclusivamente sanitario.



Este año, a dos días de empezar las vacaciones (con alquileres señados desde hace meses gracias a un gobierno nacional que fomentó a voz en cuello el turismo interno como solución a la falta de turismo extranjero por causa de la pandemia), el nuevo Intendente de Lavalleja anuncia en conferencia de prensa que, debido a que las camas del CTI de Minas están a punto de colapsar, para desalentar la movilidad va a exigir que los alojamientos turísticos en Villa Serrana tengan una “habilitación” de la Intendencia. Agregó que para verificarlo enviaría inspectores a recorrer todas las casas y que, en caso de incumplimiento, se aplicarían multas tanto al inquilino como al propietario.



En una posterior conferencia por zoom con representantes de Villa Serrana, especificó que las multas a los propietarios podían llegar hasta el 5% del valor de su propiedad. ¿Qué tiene que ver esa rápidamente improvisada “habilitación” (basada en un decreto de 1975 en la época de la dictadura, cuya meta eran las inmobiliarias con arrendamientos anuales), con la pandemia que acosa al país y al mundo en este momento? A dos días de comenzar la semana de turismo, con todas las casas alquiladas y con la Intendencia cerrada, nos exigen una “habilitación” que nunca supimos que existía y nos amenazan con inspecciones y multas.



¿No era que se podía vacacionar siempre y cuando uno mantuviera su burbuja, como lo declaró el propio Ministro de Turismo? ¿Acaso la “habilitación” actúa como un escudo invisible ante el Covid mientras esperamos a ser vacunados?



Otra vez nos tocó a los propietarios no sólo sufrir las cuantiosas pérdidas económicas por cancelar los alquileres comprometidos desde hace meses (ya que ninguno de nosotros tiene ni puede conseguir la famosa “habilitación” ahora), sino también, los agravios de los clientes que vieron sus vacaciones truncadas a último momento sin lograr comprender el raciocinio detrás de tal infortunio.



¿Qué se esconde detrás de esta improvisada exigencia del Intendente de Lavalleja?



Sin duda no es la protección de la salud de los ciudadanos, ya que cualquier “habilitación” que pudiera expedir la Intendencia a los propietarios, después de vaya uno a saber cuántos trámites y cuántos timbres, no protegerá al inquilino del Covid-19, al menos que venga acompañada de las dos dosis de Pfeizer.



El pasado domingo 28, a partir de las 10 de la mañana, nos cayeron cual Gestapo, en tres camionetas blancas, los inspectores de la Intendencia. Comenzaron su recorrido y su solicitud de información y documentación haciéndole firmar a los visitados una declaración jurada sobre la exigencia de la famosa “habilitación”. Se espera que el operativo continúe durante toda la semana. Extraña coincidencia: no es sólo el decreto de “habilitación” que viene de la dictadura, sino también las tácticas de este nueva Intendencia.



¡Mientras tanto, alegremente, Maldonado y Rocha siguen promocionando el turismo interno y los alquileres vacacionales para los próximos días! ¡Felices Pascuas!