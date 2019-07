Vienen por todo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Después de las internas ya se le empieza a ver la pata a la sota, sobre todo en la propuesta del oficialismo para el próximo octubre. Luego de la designación de la Sra. Villar (ex Psicóloga), me causa gracia porque en el Frente Amplio se inventan los "cartoncitos", se ve que para sentirse más importantes o sufren un complejo de inferioridad que les vuela la bata, que se yo.



Bueno volviendo al tema, la designación de la Sra. a mi en lo personal me pone los pelos de punta, basta escuchar sus declaraciones con respecto a la propiedad privada y sus ideas "chavista" de salir por todo Montevideo a expropiar lo que le de en gana. Y esa forma de pensar debe ser la punta del Iceberg, recordemos que fue militante comunista en sus orígenes, ese pensamiento retrogrado Marxista-Leninista esta en su ADN. Por eso estas elecciones próximas no sólo se elige un binomio para dirigir las riendas del país, sino que elegimos entre una república democrática (representada, para mi punto de vista, por la oposición encabezada por el Partido Nacional) o una República democrática "diferente" parecida a la Venezolana.



No hay que pasar por alto la radicalización del FA en estás elecciones pasadas, donde se fortaleció el PCU y El MPP y donde el ala más moderada como Asamblea Uruguay quedó reducida a su mínima expresión. En pocas palabras, un 4to gobierno del FA significa que “van por todo", propiedad privada, herencias, más empresas compañeras, menos libertad de expresión y de prensa, más control del estado en todo, más burocracia, más nepotismo. En resumen más U.R.S.S y menos Uruguay.