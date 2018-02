Nada viene bien

@|Hay que reconocer que el uruguayo y en especial el montevideano es quejoso.



Yo no voté al Intendente, no admiro su administración, pero no me puedo quejar si empiezan a arreglar las calles. Siempre será inoportuno, pero ¿entonces cuando no lo será?



No entiendo el malestar público expresado a través de las redes sociales por las obras. Serán dos meses, serán tres, será un año de arreglos, pero muchas calles quedarán en condiciones.



Aparentemente será un año en el que se esperan varias obras de gran porte en la ciudad, entonces no nos quejemos, sino que aplaudamos ya que ahí es donde vemos donde va parte de nuestro dinero. No es sano quejarse siempre de una persona por no ser de nuestro partido, nadie hace todo mal.

Solo saldremos de estos “pozos” si reclamamos cuando consideramos que algo está mal y por lo menos no nos quejamos de lo que está bien.

Seamos realistas y no nos quejemos con el grito y la queja partidaria.

Nos falta educación cívica… ah ¡y también moral!