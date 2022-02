Se viene la cuarta dosis

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Tengo 72 años y estoy pronta para la cuarta dosis de vacunas contra el Covid-19.



Por ahora es lo que me ha dado la tranquilidad de poder transitar con libertad y seguir disfrutando a mis nietos.



Aún no lo he padecido, pero estoy tranquila, pues en caso de que me toque, las vacunas me ayudarán a sobrellevarlo de la mejor manera.



¡Gracias MSP, gracias Presidente!