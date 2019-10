El viejo y las chambonadas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como no se puede esperar otra cosa de él, salió el Sr. Mujica a predicar por el país su odio visceral hacia el trabajador, profesional o cualquier persona por el simple hecho de tener un capital propio, ya sea porque lo heredó (un sacrilegio imperdonable para muchos del FA) o porque le fue bien en la vida (pecado mortal).



Es tal el pavor que tiene de perder poder que inventa cualquier dislate con tal de sembrar discordia y miedo. Ni hablemos de la responsabilidad que le cabe en varias áreas (en crisis hoy en día) gracias a su pésima gestión, no así para sus amigotes (no hace falta aclarar quienes fueron). Despotrica contra la droga y le echa la culpa a los padres de los "gurises que están en la falopa" por descuidarlos por culpa de; claro, ¡la maldita sociedad de consumo! ¿El hecho de que él haya legalizado la marihuana no tiene nada que ver, no?



Si el FA hoy esta a punto de perder las elecciones, la responsabilidad le cae toda a Mujica, gracias a su gobierno de "viva la pepa". Con sus chambonadas y su ordinariez sigue carcomiendo a la juventud con frases como: "No hay nada más lindo que entrar a una banco con una .45 para que te respeten”.



Por esta razón y muchas otras hay que sacarlos del poder cuanto antes.