Viejicidio

Las jubilaciones bancarias, defendidas por nadie, sufren un inhumano acoso impositivo desde hace mucho tiempo.



Tres crueles e ilegales impuestos castigan a quienes han aportado puntualmente, la mayoría de ellos 40 y más años, sin faltar un solo mes; y ahora gravadas también por el Impuesto Covid - 19, cosa que parece terminar de ensañarse con ancianos de 80 y más años, a los cuales no debería meterse más la mano en sus bolsillos. El ilegal IRPF a jubilados de aquellos años, fue recurrido por los jubilados de varios sectores, ante lo cual, la SCJ lo declaró inconstitucional. Casi inmediatamente, el gobierno de la época, lo sustituyó por el IASS (4.8.2008) que en su espíritu era lo mismo, el cual fue juzgado nuevamente por la Corte, integrada ahora por alguien que sí le dio mayoría para cambiar aquel dictamen; los castiga con otro impuesto de Ley 18.396 de "ayuda a Caja Bancaria", debitado a jubilados de ese sector (¿y la cosa juzgada?).



También se acumulaba el Fonasa de larga data y recientemente la Ley 19.874 del 2.4.20, como Adicional al IASS Covid -19.



Aunque cueste creerlo, todos estos impuestos calculados (¿habrá sido la intención?) sobre el nominal, sin percatarse que los nominales no eran tales y los porcentajes tampoco.



En oportunidad en que el actual Presidente era Diputado, previa audiencia, fue informado de este desbarajuste, ante lo cual expresaba, como así en años posteriores, que su idea era eliminar el ilegal IASS y todo impuesto que violara el Art. 67 de nuestra Constitución.



El destino castigó de entrada al novel gobierno con una pandemia que nadie esperó jamás, tampoco nadie esperaba que un colectivo despojado desde hace 12 años llegara a ser castigado con más de un 60% de secuestro de sus haberes y menos en estas edades sin tener en cuenta cuál había sido el tratamiento fiscal hacia ellos.



Están a tiempo, y más cuando se sigue creyendo en su líder.