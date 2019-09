Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Hace unos años, tuve oportunidad de ver esta gran película, “La vida de los otros”, que narraba la intromisión del gobierno de turno en algún país del mundo, no viene al caso cuál, en la vida de sus ciudadanos, mediante escuchas y espionajes varios que lograban destruir vidas y trayectorias humanas.



Recuerdo que al terminar la emisión del film, se hacía en el cine un pesado silencio que erizaba la piel, ya que lo que narraba se basaba en una realidad que había existido y por ello todo ser humano allí presente no podía sino quedar estupefacto, dolorido, ante la fragilidad de cada vida allí expuesta.



Esto viene a cuento a propósito de la ligereza de opiniones a la que estamos sometidos hoy todos quienes participamos de las tan mentadas redes sociales, en donde cualquiera puede denostar al otro y así y en cadena, vendrán los juicios implacables y más de una vez, mal intencionados, buscando algún rédito personal o simplemente hacer notar que “existo si opino”, aunque ignore si lo publicado es cierto, fue sacado de contexto o solamente para molestar o destruir a alguien.



El “toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario” ha quedado en el olvido. Se opina, se habla sin conocimiento de causa, se juzga y lo más terrible y peligroso de toda esta realidad que hoy vivimos, es que ni sabemos la mayor parte de las veces, quién es el autor de tales reflexiones, ya que cualquiera puede hacerlo desde el anonimato que las redes ofrecen.



Por todo ello, solo me queda pedir que todos reflexionemos bien antes de publicar notas o comentarios que pueden llevar a menoscabar el buen nombre o la reputación de los seres humanos. Creo que las generaciones futuras nos agradecerán si buscamos ser cada día más tolerantes frente al otro, en el acierto o en el error, y así dar el ejemplo de que podemos construir un mundo mejor, en donde las redes podrán cumplir un papel importante pero siempre con el horizonte más elevado.