Vida o alcohol

@|Una mirada desde Uruguay.



He leído que el Presidente Biden (EE.UU.) firmó un acuerdo con los fabricantes de autos para que utilicen toda la tecnología para detectar al que consume alcohol.



En pocas palabras sería que todos los vehículos detecten si el conductor ha consumido alcohol; y de esta manera el vehículo no arranca, no pueden encenderlo.



En EE.UU. mueren más de 10 mil personas por año en accidentes relacionados con el alcohol. Los controles de espirometría sirven, pero es imposible cubrir toda una ciudad.



Esta es, sin duda, una muy buena idea en esta época tan tecnificada.