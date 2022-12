Víctima de una rapiña

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El día 18.11.22 y siendo la hora 14.30, cuando me disponía a realizar un depósito en efectivo de una gran suma, descendiendo de mi vehículo estacionado en las calles Venezuela y Yaguarón, fui interceptado por un delincuente que violentamente me rapiñó despojándome del dinero que poseía y causándome daños físicos de entidad. Una vez ocurrida la rapiña, se subió a una moto donde lo esperaba otro delincuente, huyendo del lugar.



Fui atendido en la sucursal del Banco al que iba, donde me prestaron los primeros auxilios. Posteriormente fui atendido por la UCM. Concurrió personal del 911 que tomaron los datos de lo acontecido.



Se me informa que debía de realizar la denuncia del robo en la Seccional 3ra. de Policía.



Al regresar al lugar donde sucedió el robo, constaté que justo enfrente donde fui rapiñado existen cámaras; por lo que tuve la oportunidad de ver claramente todo lo sucedido contra mi persona.



Fui personalmente a la Seccional 3ra. a realizar la denuncia e informar que estaban las grabaciones de todo lo sucedido.



Nadie de la Policía se preocupó, me llamó y/o averiguó algo.



Quiero dejar constancia de que próximo a cumplir 82 años, ¡sigo en plena actividad! Ya que después de aportar durante 55 años al BPS; y por un injusto avalúo en plena crisis 2004, no se me permite jubilar; por lo que debo seguir trabajando para mantener a mi familia.



Y me sucede este atropello, en el que la seguridad pública del país no se preocupó (ni de mi salud, ni de mis pertenencias, ni de las pruebas claras).



Y después se dice que mejoró la seguridad. A las pruebas me remito.