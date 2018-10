Víctima de la ANV

@|Murió Mary, triste y anónimamente después de luchar mucho por su familia y su techo.



Hace unos meses El País publicó un artículo donde se contaba la terrible historia de Mary Silva, madre de una joven de 19 años, que habiendo quedado embarazada se le descubrió un tumor, que siguió con un tratamiento oncológico (quimio y radio) que obligó a que tuviera que dejar de trabajar para cuidar a su nieta recién nacida.



Mary vivía en el Complejo CH 25 de la ANV, por lo que cuando comienza esta historia concurre reiteradas veces a plantear lo que le estaba sucediendo y a avisar que iba a tener que dejar de abonar su cuota por un tiempo hasta que pudiera trabajar de nuevo.



Le prometieron iría la asistente social y esperó más de un año su llegada, sin dejar de llamar y preocuparse. Nunca apareció.



Cuando su hija se recupera, previa amputación de un brazo, concurre nuevamente a la ANV para comenzar a pagar, y reintegrarse al sistema. Pero ahí le exigen el pago total de lo no abonado durante ese tiempo. De nada sirvió la historia médica de su hija, el aviso previo, su preocupación constante y su deseo de pagar. La acción judicial no se hizo esperar y recibió el temido cedulón; ahí se le notificaba que serían dejados en la calle el 30/7 a las 14 y 30 hrs.



El grupo Rehenes de la UR la visitó y mediante un pedido judicial se obtuvo una prórroga de 120 días. Mary siguió luchando, buscando como conseguir los pocos pesos que necesitaba para recuperar su casa, pocos para ANV, mucho para Mary.



La angustia de no tener solución, las frustraciones de continuas promesas incumplidas, y el pasaje inexorable del tiempo que la acercaban a una situación de calle, perjudicó su salud más de lo que ya estaba y se fue de esta tierra. Hoy queda su esposo, sus hijos y su nieta para enfrentar la insensibilidad de la ANV, que no cede ni frente a la salud, ni a la muerte.

Lamentablemente, Mary no es un hecho aislado, son muchas las Marys que concurren a la ANV y BHU a plantear la imposibilidad de cumplir con las cuotas en UR; cada vez más se torna impagable.



El Movimiento Deudores de BHU/ANV en UR y el grupo de Movilización Rehenes de la UR, han hablado con todas las autoridades de todos los partidos, todos comprenden la injusticia del reajuste de las cuotas, lo exhorbitante del crecimiento de nuestros créditos, pero no estamos en Agenda, no somos prioridad.



Las medidas del BHU y ANV se endurecen cada vez más, las cartas llegan con amenazas de Clearing, remates, rescisión, etc. ante el mínimo atraso (2 cuotas).



¡Mary tu partida no será en vano, seguiremos luchando por los techos de todos quienes de buena fe contrataron con el Estado y hoy nos sentimos estafados!