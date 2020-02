Viaje en bus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

*|Como todos los días, el jueves pasado, alrededor de las 9 y 15 hs, subí al ómnibus de la línea 151 de Cutcsa. Me senté y me dije, va a ser un viaje placentero.



Luego de varias paradas, sube una persona en silla de ruedas por la puerta de atrás. El chofer le pidió varias veces al señor que sujetara la silla con los cinturones de seguridad que están previstos para ello. El señor le respondió que la silla tenía frenos. El chofer insistió, pero como el pasajero no hizo caso, el conductor detuvo el ómnibus y le fue a poner los cinturones; todo de un modo muy correcto.



De repente, una pasajera comenzó a insultar al chofer sin razón. El hombre, acostumbrado, no respondió a tales improperios. El viaje continuó...



A las pocas paradas, el señor en silla de ruedas descendió.



Sin más, nuevamente la pasajera siguió increpándole al chofer con insultos, total falta de respeto y sin razón. Quedé totalmente sorprendida de la falta de educación y respeto que hay en nuestra sociedad y sobre todo la agresividad que se puede percibir en la gente. Ojalá que en el futuro se pueda revertir esta situación brindando a nuestros jóvenes, que son el futuro de nuestro país, una buena educación en valores.