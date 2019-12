Viaducto en el puerto de Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| He leído en periódicos que el viaducto del puerto de Montevideo tiene un costo de 125 millones de dólares.



Por otra parte, he leído en el país del 11712/2019 que se van a realizar 400 vigas de 20 metros de longitud, y, algunas de 35 metros.



También que se va a realizar un tramo con arcos de 50 metros de longitud, y que la altura del viaducto será de 8 metros.



El costo por metro cuadrado de una obra de estas características debería rondar los 1000 dólares el metro cuadrado.



Eso me daría para construir un viaducto de 40 metros de ancho y 3100 metros de largo.



Me parece que estas no son las cifras reales.



Ya que dentro de 2 meses hay un cambio en la dirección del país, sería interesante que la nueva administración estudie el presupuesto de estas obras para ver si están ajustadas a la realidad.



Es solamente que llama la atención el costo de una obra tan simple como esta.



Quien esto escribe ha proyectado más de 100 puentes en todo el país.