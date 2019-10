Vía Crucis en el BPS

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| EL 20/11/2018 solicité mi derecho a jubilarme, más de 30 años de servicio aprobados por el organismo y ya camino hacia los 66 años de edad.

Más del 80% trabajo dependiente y el resto con algún emprendimiento en el siglo pasado, empresas cerradas.



En el fin del siglo XX y principios del XXI trabajé en el exterior y volví, pues tengo familia estable con más de 40 años de matrimonio y 8 hijos.



En el 2015 trabajando en hotelería, en invierno me envían al seguro de paro, cuando voy a hacer efectivo mis haberes empieza el vía crucis, me descuentan o mejor dicho me expropian un 70 % de mis haberes, por supuestas deudas del siglo pasado (a claro, nunca hubo ni avalúos, ni juicios).



La solución que me dan para devolverme lo ilegítimamente descontado, es que pida la prescripción de las supuestas deudas. La pido, y después de sortear durante meses todo lo que me exigían de acuerdo al articulo 38 y sus siguientes del código tributario, la prescripción se hace realidad. O sea, las supuestas deudas de acuerdo al código tributario en su articulo 38, se extinguen, no existen mas. Lo que me habían descontado ilegalmente me lo devuelven.



De acuerdo a la Ley si hubieren existido deudas estaban automáticamente prescritas de oficio, 20 años atrás, de acuerdo a la Ley.



Hoy están de hecho y de derecho prescritas.



Cuando solicito la jubilación, pensé que era un mero tramite, que error por favor, casi un año de calvario, vivo de changas, pago alquiler, he tenido que endeudarme.



Y estos señores con increíble arbitrariedad donde hacen uso y abuso de poder, sin respaldo jurídico, pretenden que renuncie a la prescripción para quedarse con lo generado desde el 20/11/2018 a la fecha y además descontarme el 30% de la miserable jubilación que me toca en el entorno de los 15 mil pesos.



Es absolutamente vergonzoso el abuso de poder que ostentan, paseándome a mi edad por oficinas que solo sus funcionarios repiten las mentiras que les trasmiten a través de las famosas RD (resoluciones de directorio), que mayormente son violatorias de las leyes vigentes y ni que hablar de la Constitución de la República.



Me obligan innecesariamente a acudir a profesionales para presentar ante organismos como el TCA (Tribunal de lo contencioso administrativo), que se sabe cuesta dinero y lo peor, tiempo, que no nos sobra a esta altura de la vida.



En mi caso estoy en un todo dentro de la Ley, no tengo ninguna irregularidad. Le he enviado cartas a todos los directores del BPS, incluyendo el director de ATYR y salvo del Dr. Nodale muy escuetamente obtuve respuesta.



Sres. del BPS, Organismos del Estado, de la ciudadanía toda, por favor dejen de violar la Ley sistemáticamente.



Se han pago jubilaciones truchas, de gente que nunca paso por BPS, por supuestas persecuciones políticas.



Pago de seguros de paro por años, pago de seguros de paro para gente que estaba trabajando en negro.



Por favor respeten a quien trabajo más de 50 años y como cualquier persona en el transcurrir de una vida de trabajo han pasado momentos difíciles, pero lucho y saco una familia adelante, no salí a pedir tarjetas del MIDES, ni me refugié en gauchadas de políticos.



Hoy tengo el derecho a jubilarme, no he faltado a la Ley, siempre la he respetado tanto yo como mi familia.



Escarben nomás, no van a poder poner nada en la web de la presidencia.