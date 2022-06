Otra vez sufre la enseñanza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|¿Hasta cuándo la educación será rehén de intereses político/sindicales?



Se da el hecho de que quienes no tienen capacidad de expresarse y peor aún, las clases más necesitadas, son las más perjudicadas por avatares de personajes que atentan contra la nación. Recordemos que ya el Prócer legitimó las prioridades de libertad e ilustración en el territorio nacional.



No es deseable continuar en la misma línea de fracasos en la instrucción, estando en conocimiento de que se pierde un bien capital para el crecimiento nacional. Sumándose, para males, el desastre que le asiste a la instrucción. Obra a ser revertida con nuevas bases, ante el retraso de decenas de años. Dificultades presentes en el crecimiento intelectual, atentando ante los desafíos del presente, ¿y mañana?



Tiempo y formación son imprescindibles.



Debe entenderse que ese cambio no va a ocurrir de un día para otro o por decreto. Y para colmo, súmase al rezago las pérdidas de horas de clase.



El pueblo todo y aquellos directamente implicados, futuro del país, deberían ser respetados en sus principios básicos.



¿No es momento de aplicar las recetas delineadas, las que en un intento anterior fueron bombardeadas, a pesar de que algunas provenían de las tiendas ideológicas de quienes se oponen al cambio?



No es aceptable la situación, todo el país pierde.