¡Otra vez la patota!

@|¿Se acuerdan cuando en el gobierno anterior se votó la Ley de Responsabilidad Empresarial?



Sin entrar a opinar si dicha ley era buena o mala, quiero destacar el entorno en que se votó dicha ley.



Dentro del partido de gobierno, en ese momento el FA, había legisladores que no estaban de acuerdo en votarla.



Pero, ¿qué pasó que votaron todos?



¡Pasó que les metieron la pesada! Recuerdo que rodearon el Palacio Legislativo con un anillo naranja (los mamelucos del Sunca) y el capo de ese gremio, el hoy Senador Andrade, entró a votar, también de mameluco naranja; un claro ejemplo de que funcionó el estado patoteril de estos personajes.



También pasó hace poco con el representante del FA ante la JUTEP. A la patota no le gustó lo que votó y para afuera.



La semana pasada, vimos por TV a un sindicalista de los guardavidas de Maldonado queriendo patotear al Sr. Celso Cuadro, de Canal 12. Todos vimos y escuchamos lo que este señor dijo: ¡una amenaza que no se puede dejar pasar por alto! Lo que pasa es que están acostumbrados a 15 años de mirar para el costado, y se “cebaron”...



Esto no es más que los palos en la rueda, es la embestida a que nos tienen acostumbrados. El desespero no tiene límites. El 27 de marzo les vamos a poner un parate.