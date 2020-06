Otra vez Envidrio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Por fin se va a saber que la velita prendida al socialismo alumbró una larga noche, donde el Uruguay perdió muchos valores y no me refiero a los monetarios. Se ha perdido hasta el razonamiento.



Hoy se informa que además de los millones de dólares que se le deben al Fondes, están también los que se deben a DGI, BSE, BPS, UTE, Antel, OSE.

Si seguimos así, como paga Juan Pueblo, mañana tendremos una simple suma de cuánto nos costó la maldita velita.



Pero considero que, tanto políticos como la prensa, dejan de lado algo que si lo hacemos cualquiera de los mortales, se considera diferente. Cualquiera de nosotros que tenga deudas con esos acreedores, será considerado deudor, ingresará al Clearing y todo lo demás.



Pero hay una diferencia que no es nimia. Si yo tengo un comercio o industria y debo al BPS, puedo ser deudor, pero también pude haber cometido un delito de apropiación indebida.



Creo que nos merecemos saber, como aportantes a esos fondos, si ha ocurrido en el caso, ese delito.



Espero que alguien se despierte del letargo del no se puede. Hoy no sólo se puede, lo más importante es: se debe.