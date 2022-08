Otra vez el circo...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Sí otra vez, como en 2016, cuando todo el FA, radicales y moderados, como un solo corazón, ponían las manos en el fuego por la persona que llevó al ente más importante del país al borde de la quiebra. Creo que Astori no porque ya estaba quemado, y dicen que el que se quema con leche, ve la vaca y llora.



El Estado seguirá pagando por mucho tiempo ese desaguisado del licenciado; es decir, todos los orientales tendremos que pagar. Pero además, como siempre, la culpa es de otros, se la adjudicaron a la famosa “derecha”, a los partidos tradicionales (aquí, entre nosotros, los partidos Blanco y Colorado son los que fundaron la Patria; no es moco de pavo), otros de los culpados fueron la prensa y un famoso Plan Atlanta que no sé de qué galera lo sacaron. Lo que sí puedo asegurar es que no fue el Foro de San Pablo.

En esa oportunidad, hasta el Presidente Vázquez manifestó a la prensa que “era el bulling más fantástico se le estaba haciendo a Sendic”. Para terminar esta historia, el hombre terminó procesado por peculado.



Y en estos últimos días, de nuevo armaron otro circo para rodear a un Senador. Lo cómico es que antes de saber nada de lo que pasó salieron a rodearlo, atacando al Ministro Heber, a la carestía, a la seguridad, a la reforma jubilatoria.



El asunto está en la Justicia. La cosa es fea pero si el hombre no tiene nada que ver seguirá todo normal, y si tiene alguna responsabilidad que se aguante piola.



Lo que nadie puede hacer cuando pasan estas cosas es mirar para el costado, y pensar que durante 15 años fue lo que hicieron...