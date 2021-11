Otra vez Carnaval

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Lo que era una fiesta popular se ha convertido en propaganda política contra el gobierno. ¿Acaso será que solo los apoya la Intendencia?



He escuchado a dos murgas; a una poniendo en duda cómo falleció un Ministro y a otra, con un dicho soez contra el Presidente, que lo disfrazan con un chiste.



Seguramente será festejado por sus adherentes, como lo hicieron aplaudiendo, cuando un dirigente sindical argentino dijo que había que derrocar al Presidente.



Aclaro que los escuché para hacer conocer esto, porque no me gustan, es más, los repudio. Pero ya está el trío de oro: el Pit, el Frente y las Murgas.